Número de docentes reformados dispara este ano

O número de professores reformados deverá ultrapassar os dois mil durante este ano e nos próximos continuará a aumentar. Nos últimos anos tem aumentado significativamente o número de aposentações na educação, depois do recorde verificado em 2013, ano em que se reformaram 4628 professores e educadores de infância. Se em 2018 foram apenas 669 que passaram à reforma, no ano seguinte já foram 1409, e em 2020, 1649 professores e educadores de infância terminaram as suas carreiras profissionais.









De acordo com as previsões divulgadas pelo professor Arlindo Ferreira, especialista em Estatísticas da Educação, este ano deverão passar à reforma 2067 docentes, em 2022 serão 2826 e, no ano seguinte, 3515. Desde o início do ano já se reformaram 390 docentes, segundo os dados da Caixa Geral de Aposentações. A maior parte (260) foram professoras/educadoras de infância; professores foram 130 .

Com o aumento de docentes na reforma, e com cada vez menos alunos a candidatar-se a frequentar os cursos superiores de formação de professores, a profissão deverá continuar a envelhecer nos próximos anos. Segundo o Perfil do Docente 2018/19, publicado pela Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência, a média de idades dos docentes no Pré-Escolar é de 49 anos, no 1º ciclo é de 47, e nos 2º e 3º ciclos e Secundário é de 50 anos.

Abertas 2455 vagas para concurso externo



O Ministério da Educação abriu 2424 vagas para o concurso externo, que permite a integração nos quadros de educadores de infância e docentes. A estas vagas acrescentam 31 para o ensino artístico especializado. No ano passado, foram abertas 872 vagas no concurso externo. O maior número de vagas é para o 1º ciclo (277) e Educação Física (229). A região de Lisboa e península de Setúbal (QZP 7) é a que tem mais lugares: 1207. Também foram publicadas as vagas para o concurso interno: 6237.