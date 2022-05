'O dia em que descobri que o meu marido era homossexual'

A traição dói, sempre. Não há panos quentes capazes de apaziguar o desgosto que é ser-se enganado pela pessoa que, supostamente, nos "deve" a maior das considerações. A pessoa que jurou ficar connosco "para sempre". E se a traição dói, o que será quando esta irrompe em dose dupla? Quando além do choque do engano, soma-se o espanto de que afinal "havia outro — ou outros"? Foi há cinco anos que Teresa descobriu — ou melhor, concluiu — que o seu marido João, com quem esteve casada ao longo de 25 anos, era homossexual e mantinha com homens as relações que já não mantinha consigo há muito.





Leia o artigo completo na Máxima