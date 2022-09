O que fazer quando uma orca se aproxima de uma embarcação?

A semana passada, num espaço de 24 horas, ocorreram dois casos de interações entre orcas e veleiros ao largo do Cabo Sardão, em Sines. Num outro caso, a Polícia Marítima teve mesmo de rebocar um veleiro que avariou junto a Melides.



Com o número de incidentes a aumentar, o Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) decidiram colaborar com a Associação Naval de Lisboa (ANL) para garantir a segurança da espécie e dos navegadores.

"Pretende-se que seja criada e mantida uma colaboração permanente, dinâmica e efetiva, entre o ICNF e a comunidade de velejadores, visando garantir a conservação das orcas e a segurança da navegação", salientam as entidades em comunicado.



Com os vários incidentes, o ICNF e a ANL comprometeram-se a procurar soluções, como a monitorização das orcas ao longo da costa portuguesa, emissão de avisos e outros mecanismos que possam prevenir estes incidentes.





Além destas medidas, o ICNF elaborou um protocolo de segurança que deve ser seguido em caso de interação com orcas:• Imobilizar a embarcação (reduza a velocidade, pare o motor, baixe as velas) e deixe oleme solto.OU• Engatar a marcha à ré e navegue assim durante o tempo considerado necessário, sem mudanças bruscas de direção.

(Nota: apesar de não haver uma garantia de 100% de que qualquer uma destas manobras pare a interação/incidente, os dados já recolhidos apontam para uma redução significativa da intensidade e duração do contacto das orcas com o leme e em alguns casos a ação é mesmo interrompida).



• Complementarmente às manobras acima descritas, pode produzir sons através do batimento de uma peça metálica nos varandins embarcação ou equivalente, e/ou utilize altifalantes, buzinas de sinais, etc.



• De noite pode ainda recorrer ao uso de projetor ou lanterna potente, para provocar encandeamento dissuasor.



• Desaconselha-se a utilização de "pingers", por ser comprovadamente inútil.



• Caso opte pela imobilização da embarcação, não toque no leme e mantenha-se afastado de partes da embarcação que possam cair ou rodar subitamente. Aguarde algum tempo após deixar de sentir tensão no leme, e só então verifique se funciona e se consegue manobrar a

embarcação.



• Se tiver consigo uma câmara fotográfica ou um telemóvel, tente obter algumas imagens, especialmente das barbatanas dorsais das orcas, de modo a permitir a identificação dos

animais.



• As orcas são animais curiosos, pelo que deve ser evitada a movimentação no convés, no sentido da diminuição do seu interesse pela embarcação.



• Tenha atenção ao comportamento das orcas (movimentos bruscos e repetidos da barbatana caudal podem indiciar desconforto/stress), aproximação em grupo e outros sinais que sugiram disposição para interagir com a embarcação.



• Contacte as autoridades (no canal 16 ou via telefone Emergência Mar na Costa Portuguesa 214401919 ou 112).



• No caso de verificar que a embarcação não pode navegar, solicite apoio.



• Reporte a interação AQUI