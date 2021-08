Onda de calor tórrido chega a meio do mês de agosto

Uma vaga de calor tórrido proveniente do Norte de África vai atingir Portugal a partir do meio do mês. As previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera apontam a possibilidade de serem atingidos os 40 graus no no concelho de Alcoutim, no Algarve, no dia 13. Valores próximos serão também registados no Interior Sul, devido à passagem da massa de ar quente e seco que nos três a quatro dias seguintes progride pelo Interior para Norte.Em Portugal, ao contrário do Levante Espanhol, não está indicada a permanência por vários dias de temperaturas na ordem dos 40 graus. O Litoral Norte poderá escapar à passagem do calor extremo. A vaga de calor levanta o alerta no Norte da Europa perante a possibilidade de temperaturas superiores a 30 graus a partir do dia 20 no Reino Unido e também na Noruega. O site meteorológico ‘WxCharts’ indica que o calor tórrido será sentido no Sul da Europa, a partir do meio do mês, progredindo depois para o Norte da França e Alemanha, com a possibilidade de serem alcançados valores recordes de temperatura.