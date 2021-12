Opositor do regime russo critica Portugal por conceder nacionalidade a Roman Abramovich

Foi no twitter que Alexey Navalny, opositor do regime russo e de Vladimir Putin, fez duras críticas ao dono do clube inglês Chelsea, Roman Abramovich, e a Portugal. A crítica gira em torno da nacionalização portuguesa dada a Abramovich em abril deste ano.

Alexey Navalny mencionou na sua conta de Twitter que Abramovich conseguiu encontrar "um país onde se consegue pagar alguns subornos", referindo ainda que as "autoridades portuguesas carregam malas de dinheiro".

Abramovich é descrito por Alexey Navalny como o "maior oligarca" do governo russo e como a "carteira de Putin" alegando esquemas financeiros entre o dono do clube de futebol e o presidente da Rússia.

Atualmente, a NATO está em conflito com a Rússia. Facto que leva Alexy Navalny a acreditar que a ida de Abramovich para um país da NATO tem motivações financeiras e obscuras.

Alexy Navalny termina a sua onda de twittes alegando o estado de pobreza da população russa e as diversas "hipocrisias entre a Europa e a Russia".