Orçamento do Estado promove dessalinização do Algarve

O uso eficiente da água e a otimização da exploração da capacidade de armazenamento existente são uma das apostas do Ministério do Ambiente.Em 2024, segundo a proposta do Orçamento do Estado, avança a unidade de dessalinização do Algarve, em Albufeira, que só deverá entrar em funcionamento em 2026. A dessalinizadora vai produzir 16 milhões de metros cúbicos de água doce, o que significa mais de 20% das necessidades de abastecimento público do Algarve, estimado em 72 milhões de metros cúbicos.Avançam também mais ligações entre o empreendimento do Alqueva e os sistemas de abastecimento existentes nas bacias do Guadiana e do Sado. Para a preservação dos cursos de água, o governo voltará a regulamentar a profissão de guarda-rios.Ainda no que respeita aos recursos hídricos, serão aprofundados os estudos das barragens de Fagilde (Viseu), do Alvito (rio Ocreza) e da Foupana (Algarve). No distrito de Viseu, avançará, em 2024, a intervenção na Barragem da Ribeira do Paul, no concelho de Tondela.