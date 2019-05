Ordem dos Enfermeiros avança com ação de impugnação da sindicância

A Ordem dos Enfermeiros (OE) vai avançar com uma ação de impugnação da sindicância ordenada pela ministra da Saúde, Marta Temido. Segundo o advogado da OE, Paulo Graça, a Ordem exigirá um pedido de indemnização ao Governo e à ministra, a título pessoal.Esta quinta-feira, o Tribunal Administrativo de Lisboa rejeitou o pedido cautelar interposto contra Marta Temido. Paulo Graça garante que vai recorrer da decisão, sublinhando que o tribunal decidiu que a ministra não pode ser visada pessoalmente no processo cautelar.Realça, no entanto, que o próprio tribunal reconhece que Marta Temido pode ser visada no pedido indemnizatório por ato ilícito.