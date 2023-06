A Ordem dos Médicos diz ter perdido a confiança no trabalho do médico Diogo Ayres de Campos e pede o seu afastamento da coordenação da Comissão de Acompanhamento da Resposta em Urgência de Ginecologia/Obstetrícia e Bloco de Partos.O bastonário, Carlos Cortes, expressa que o ex-diretor de Obstetrícia do Hospital de Santa Maria ignorou a posição de elementos da Ordem para integrar o grupo de trabalho sobre a elaboração da norma da DGS sobre os partos. Alega que a forma como a norma foi aprovada “põe em causa a segurança” de grávidas e recém-nascidos.