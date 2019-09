Os conselhos da GNR para o arranque de um novo ano letivo seguro para os jovens e pais

"No deslocamento de e para a escola circula sempre que possível acompanhado ou em grupo e evita passar em locais isolados ou com pouca luz";

"Nem sempre o caminho mais perto é o caminho mais seguro;"

"Memoriza no telemóvel o número do Posto da GNR local, num dos números de marcação rápida;"

"Espera pelos teus pais, por algum familiar ou amigo, dentro da escola;"

No regresso às aulas, entre esta terça-feira e o dia 20 de setembro, a Guarda Nacional Republicana (GNR) realiza um conjunto de ações de sensibilização, dirigidas aos professores, alunos e encarregados de educação de todas as escolas do Território Nacional. A operação "Regresso às aulas 2019", tem como objetivo aconselhar métodos de segurança para que o ano letivo 2019/2020.As Secções de Prevenção Criminal e Policiamento Comunitário (SPC) e os militares dos Postos Territoriais, vão promover ações de sensibilização no âmbito da segurança na rua, em casa e ainda segurança rodoviária. Sendo por isso importante alertar os condutores para a utilização dos cintos de segurança nas crianças.Além dos conselhos de segurança, a GNR irá também divulgar o "Programa Escola Segura" que abrange cerca de 5 mil escolas. O programa contribui para uma maior consciencialização dos encarregados de educação para a importância da segurança escolar dos jovens alunos.Em comunicado, a GNR deixa alguns conselhos para os jovens estudantes:

Na internet, os militares aconselham os jovens:

"Escolhe bem os conteúdos que publicas;"

"Palavras-passe: não as deixes acessíveis, não as mostres a amigos, altera-as e usa diferentes para vários serviços;"

"Se te sentires ameaçado na internet, pede ajuda a outra pessoa;"

"Qualquer pessoa pode estar online. Não acredites em tudo o que te dizem ou mostram;"

"Não te isoles. Se te acontecer algo perturbador online, denuncia."

"Acompanhe o desenvolvimento escolar do seu filho e as suas rotinas;"

"Ensine o seu filho a colocar o número do Posto da GNR local, num número de marcação rápida;"

"Sempre que tiver conhecimento ou suspeita de que o seu filho ou colegas estejam a ser vítimas de ameaças, agressões ou outro tipo de crime, informe de imediato a GNR. A nossa ajuda poderá ser decisiva!"

Para os encarregados de educação:O ano letivo arranca entre os dias 10 e 13 de setembro e termina a 19 de junho para o pré-escolar e o 1º ciclo. As aulas terminam a 4 de junho para os anos com exames e provas finais de avaliação e a 9 de julho para os restantes anos.