O padre Luís Miguel Costa, acusado de envolver-se sexualmente com um rapaz de 14 anos, durante um convívio numa adega em Viseu, foi apanhado a conduzir com uma taxa-crime de 2,461 g/l, quase cinco vezes mais do permitido por lei quando ia apresentar-se, antes de almoço, no posto da GNR de São Pedro do Sul.









