Pai acusa INEM de recusar socorro a criança de seis anos

O INEM recusou enviar uma ambulância para o meu filho", conta aoo pai de uma criança, de seis anos, que na terça-feira teve de ser operada, no Hospital de São Francisco Xavier, em Lisboa, na sequência de uma queda numa escola de Sintra."O INEM e a Saúde 24 recusaram o pedido de ambulância, mesmo depois de saberem que o meu filho havia batido com a cabeça e com o rosto, e que perdia muito sangue", acrescenta.O menino acabou por ser transportado para o Hospital de Cascais, pela mãe, tendo depois sido encaminhado para o São Francisco Xavier, onde foi operado de urgência devido a lesões no nariz.Ao, o INEM defende-se: explica que não encaminhou qualquer ambulância "porque a situação, após triagem, não foi considerada emergente".