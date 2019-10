Feridas em bebé hospitalizado foram acidentais

A Polícia Judiciária concluiu que foram resultado de um acidente as feridas e hematomas de David, o bebé de 18 meses que deu, sexta-feira, entrada no Hospital de São Francisco Xavier, em Lisboa, com suspeitas de agressões.As marcas, também de acordo com os médicos pediatras, são compatíveis com uma queda, tal como sustentava o padrasto do menino - que disse que ele caiu na banheira. Mas houve suspeitas de maus-tratos e os familiares – padrasto, mãe e avó – e a ama que deu o alerta foram interrogados. Quando foi assistido, o bebé tinha a cara e o corpo com hematomas, uma hemorragia na boca e episódios de desmaios.O alerta foi dado na manhã de sexta-feira, quando o padrasto entregou o menino à ama, no Dafundo, em Oeiras, gravemente ferido. O homem justificou o estado da criança com uma queda na banheira. Mas a ama desconfiou e alertou a avó materna. Esta mulher também não acreditou na versão e levou a criança de imediato ao centro de saúde do Dafundo, em Oeiras.Os profissionais encaminharam com rapidez o menino, acionando uma ambulância do INEM, para a Urgência Pediátrica do Hospital de São Francisco Xavier, onde ainda estava internado ao início da noite de sábado.A família não estava referenciada por nenhum tipo de crime ou sinalizada por carências económicas ou sociais. A avó de David havia descartado a tese de acidente no banho porque o menino tem uma banheira adaptada própria para crianças.