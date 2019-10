PJ afasta cenário de maus tratos no caso do bebé internado em estado grave em Lisboa

às 13h15 desta sexta-feira na Urgência Pediátrica do Hospital de São Francisco Xavier, em Lisboa, em estado considerado grave.

A Polícia Judiciária descartou a hipótese de agressão no caso do bebé de 18 meses entregue à ama esta sexta-feira com vários hematomas e hemorragias.O alerta foi dado pela mulher que chamou de imediato a avó marterna do bebé. O menino foi levado para o centro de saúde e deu entradaO padrasto do menino justificou os ferimentos com uma queda na banheira.O cenário de violência foi agora afastado pela PJ, que considera que os ferimentos apresentados foram provocados por uma queda.