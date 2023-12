A Câmara de Águeda não se poupou a esforços para a animação na quadra natalícia. O investimento global é de cerca de 455 mil euros, numa iniciativa que chama a Águeda milhares de visitantes.





Um dos chamarizes volta a ser o maior Pai Natal do Mundo, com cerca de 21 metros de altura e iluminado com mais de 250 mil LED, que está registado no livro dos recordes do Guinness. Custou 90 mil euros, conforme consta do contrato de aluguer publicado no portal Base. As estruturas luminosas são compostas por um Pai Natal gigante e uma banda de Natal, com seis renas com cerca de 3 metros e respetivos instrumentos musicais, a que se junta um maestro Pai Natal e um piano. Em Águeda, também está patente o Pai Natal mais pequeno do Mundo, que cabe no buraco de uma agulha. Trata-se de uma obra de arte esculpida pelo artista Willard Wigan, uma nanoestrutura em fibra de kevlar, que só pode ser visualizada através de microscópio. Está em exposição até dia 7 de janeiro, no Posto de Turismo.