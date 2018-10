Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Pais fazem cordão humano pela construção da ala pediátrica do hospital de São João

"As pessoas têm de aparecer", diz porta-voz da Associação Pediátrica Oncológica, Jorge Pires.

Por Lusa | 12:46

A associação dos pais de crianças com doença oncológica tratadas no Hospital de São João, no Porto, organiza no sábado um cordão humano para relembrar o poder político da "urgência" da construção da nova ala pediátrica.



"Não basta dizer que sim, que é boa ideia fazermos este cordão humano, as pessoas têm de aparecer, têm de ir para o terreno porque ficar em casa não resolve nada", disse esta sexta-feira à Lusa o porta-voz da Associação Pediátrica Oncológica (APOHSJ), Jorge Pires.



O responsável referiu que a "cada dia que passa" a saúde das crianças internadas é posta em causa.



Além disso, com a chegada do inverno as condições em que estão as crianças agravam-se, sendo-lhes "muito prejudicial", acrescentou.



Jorge Pires relembrou que há dinheiro e projeto, por isso, é só avançar com as "tão necessárias" obras.



Sobre a substituição do ministro da Saúde, o porta-voz da associação disse "pecar por tardia", porque o ex-ministro, Adalberto Campos Fernandes, "prometeu muitas vezes e nunca cumpriu".



"Dizia uma coisa um dia e, no outro a seguir, já dizia outra coisa diferente", ressalvou.



Jorge Pires contou que as "ações pela ala pediátrica" não vão parar por aqui, estando já a ser preparadas outras.



O Governo autorizou no dia 19 de setembro a administração do Centro Hospitalar Universitário de São João a lançar o concurso para a conceção e construção das novas instalações do Centro Pediátrico.



A autorização foi concedida através de despacho assinado pelos ministros das Finanças, Mário Centeno, e da Saúde, Adalberto Fernandes, publicado no Diário da República.



Há dez anos que o hospital tem um projeto para construir uma nova ala pediátrica, mas desde então o serviço tem sido prestado em contentores.



Em junho, o presidente do Centro Hospitalar do S. João afirmou que o problema do centro ambulatório pediátrico, que inclui o hospital de dia da pediatria oncológica, ficou resolvido, mas "continuam a faltar as instalações do internamento pediátrico".



As bancadas de PSD, BE, CDS-PP e PCP pediram na quinta-feira, no parlamento, a aceleração da construção da nova ala pediátrica do Hospital de São João, enquanto o deputado socialista Fernando Jesus assegurou que as obras arrancam em janeiro.



PSD e PCP apresentaram projetos de resolução a recomendar ao Governo que tome providências para o rápido desenvolvimento das novas instalações hospitalares, trocando acusações sobre as responsabilidades no atraso do início da construção, entre o atual Governo e os anteriores, nomeadamente o liderado por Passos Coelho (PSD/CDS-PP).



Os dois projetos de resolução são votados esta sexta-feira no parlamento.