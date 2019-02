Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Palhinhas são proibidas já em 2020

Sacos de plástico mais espessos ficarão mais caros para desincentivar o consumo.

Por B.E. | 06:00

O ministro do Ambiente, João Matos Fernandes, anunciou que o Governo vai proibir no segundo semestre de 2020 a venda de produtos de plástico como sacos descartáveis, palhinhas, cotonetes, pratos e talheres.



O Governo antecipa assim em um ano os prazos estipulados pela União Europeia. "A pergunta que tem de se fazer não é ‘quer saco?’, mas sim ‘trouxe o seu saco?’", afirmou o ministro.



Nas garrafas de plástico acaba a tara perdida, com a introdução de um sistema que pode passar pela utilização de vales de compras.



Já os sacos de plástico mais espessos ficarão mais caros para desincentivar o consumo.