Papa Francisco está "preparado" para vir a Portugal durante a JMJ

O Papa Francisco assumiu, esta quinta-feira, que está "preparado e com tudo à mão" para a visita a Lisboa durante a Jornada Mundial da Juventude (JMJ). O Sumo Pontífice gravou dois vídeos que podem ser vistos no site oficial da JMJ.Francisco incentivou os jovens a comparecer no evento. "Vou estar com vocês. Alguns pensam que devido à doença não posso ir. Mas, o médico disse-me que podia ir para estar convosco", disse.O chefe da Igreja Católica deixou ainda uma mensagem dedicada aos trabalhadores das forças de segurança, saúde, alimentação e limpeza envolvidos. Agradeceu a generosidade dos tantos que "possibilitam e sustentam a JMJ", ao "queimar horas de trabalho" e sem aparecer como "os protagonistas"."A jornada não pode acontecer sem vocês. Obrigada por serem a semente", destacou.A Jornada Mundial da Juventude decorre de 1 a 6 de agosto em Lisboa. É esperado mais de um milhão de pessoas no evento religioso.