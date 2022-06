José Martins, de 65 anos, que usa uma cadeira de rodas para se deslocar, esteve 25 dias sem água canalizada em casa em Granja do Ulmeiro, Soure. “Foi a minha vizinha que me forneceu água com uma mangueira e com garrafões para sobreviver”, lamenta ao CM o doente paraplégico.



O abastecimento foi interrompido pela Águas do Baixo Mondego e Gândaras (ABMG) devido a uma dívida relativa a faturas em atraso.









