Passa muitas horas a olhar para o telemóvel? Ecrãs causam envelhecimento precoce, revela estudo

Pesquisas anteriores já alertaram que demasiado tempo em frente a ecrãs aumenta o risco de obesidade e de problemas de saúde mental, mas existem também preocupações quanto à dilatação dos olhos, que resulte em visão desfocada e que aumenta o risco de cataratas. A luz azul também acelera o ritmo cardíaco e torna o processo de adormecer mais difícil. Muitos dispositivos já têm opções que permitem aos utilizadores reduzir a luz azul que emitem.

Olhar para o ecrã do telemóvel durante muito tempo pode acelerar o aparecimento de rugas, revelou um estudo realizado por cientistas de uma universidade norte-americana. A principal causa dos sinais de envelhecimento precoce é a luz azul, presente nos ecrãs dos dispositivos eletrónicos.Cientistas da universidade de Oregon, nos Estados Unidos da América, descobriram que, ao expor moscas da fruta à luz azul durante 14 dias, estas mostraram sinais de envelhecimento, com uma rápida degeneração das células.Jadwiga Giebultowicz, bióloga que liderou o estudo, advertiu que estar em frente a ecrãs durante muito tempo pode estar a ter um "efeito prejudicial sobre uma vasta gama de células do nosso corpo", disse ao jornal britânico Daily Mail."A aproximação genética entre moscas da fruta e seres humanos revelam que os efeitos nocivos da luz azul podem afetar ambos da mesma forma" e acrescentou ainda que "o estudo revela que evitar a exposição excessiva à luz azul pode ser uma boa estratégia anti-envelhecimento".