Pequena Matilde já "palra"

Matilde Sande, a bebé que sofre do tipo mais grave de atrofia muscular espinhal, fez esta sexta-feira três meses e os pais partilharam as últimas novidades.Matilde esteve "três horas sem a máscara do suporte respiratório e não ficou aflita!".O pai já aprendeu a aspirar as secreções. A bebé já começou a "palrar"."Obrigada pelas vossas mensagens de apoio e carinho, ajudam muito neste momento tão difícil", escrevem os pais.Matilde está internada no Hospital de Santa Maria e iniciou na terça-feira o tratamento com Spinraza, que visa travar a evolução da doença degenerativa.