Portugal está em risco de viver a pior seca de sempre. Um pouco por todo o País, a terra está seca e gretada e não há sinal de chuva. As culturas de inverno – aveia, trigo e cevada – não cresceram e falta pasto para o gado.No dia 15 deste mês, mais de 90% do território estava em seca severa ou extrema, um cenário que se agrava semana após semana, segundo o último boletim do Instituto do Mar e da Atmosfera (IPMA).