Piores notas nos 2º e 3º ciclos são a matemática

Um relatório divulgado esta sexta-feira pela Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência (DGEEC), revelou que Matemática foi a disciplina em que os alunos dos 2º e 3º ciclos tiveram mais dificuldades no ano letivo 2019/2020.

À semelhança do que ocorreu em anos anteriores, Matemática foi a disciplina que registou uma classificação média mais baixa, obtendo uma percentagem de notas negativas mais elevada. Cerca de 90% dos alunos retidos têm uma classificação negativa a Matemática e "entre os alunos que transitaram com classificações negativas no ano anterior, mais de metade conseguiu obter positiva este ano, com a exceção da Matemática no 6.º, 8.º e 9.º anos", destacou o DGEEC.

Quanto à generalidade das disciplinas, verificou-se uma tendência de subida das classificações médias e de redução da percentagem das classificações negativas. Educação Física e Educação Musical são as disciplinas em que os alunos obtiveram melhores notas, cerca de 70% terminou o ano com classificações de 4 e 5.

As notas dos estudantes destes ciclos diferem ainda mediante o género e a classe social. O estudo concluiu que as classificações médias das raparigas são ligeiramente superiores às dos rapazes, em todas as disciplinas, exceto a Educação Física.

Já as classificações dos alunos que não beneficiam de apoio social são superiores, comparativamente com as notas dos alunos beneficiários de Ação Social Escolar (ASE). Destes, verificou-se que os estudantes com mais dificuldades económicas são os que têm piores notas: os alunos identificados com escalão B registam classificações mais altas do que os estudantes que beneficiam de escalão A.

Através do relatório, o Ministério da Educação destaca também que a percentagem de alunos que recuperaram classificações negativas do ano anterior varia pouco com o facto de terem transitado ou repetido o ano. Ou seja, comprova a "a baixa eficácia da retenção" como medida para a melhoria dos resultados escolares, defendendo ser necessário a adoção de outras medidas.