Piscina de Arroios em Lisboa encerrada devido a problemas de segurança

A piscina de Arroios, localizada na cidade de Lisboa, foi encerrada ao público, um ano depois da inauguração, devido a "problemas graves estruturais e de segurança", informou esta segunda-feira a Junta de Freguesia.

Em comunicado, a Junta de Freguesia de Arroios explica que a decisão de encerrar "imediatamente" o equipamento desportivo, inaugurado em setembro de 2021, decorreu das conclusões de um relatório elaborado no âmbito da primeira manutenção.

De acordo com a autarquia, o relatório revelou "graves problemas estruturais", nomeadamente "perdas de água no fundo da cuba da piscina, bolhas de ar e deformações na tela, funcionamento deficiente do sistema de extração de humidade e renovação de ar e zonas de piso escorregadio não adaptado à prática da natação".

"Tendo tomado conhecimento deste relatório, o executivo da freguesia de Arroios de imediato deu instruções para o esvaziamento da piscina e a sua interdição para não colocar em perigo os utilizadores habituais da mesma", justifica.

A nota refere ainda que foram detetados outros problemas, "menos graves", como a "perda de água nos balneários e casas de banho, locais com falta de eletricidade ou falta de identificação de percursos de emergência, que eram assuntos já identificados e agendados para esta manutenção anual".

"Sabendo que a Piscina de Arroios é de construção recente (foi inaugurada em setembro 2021, pelo anterior executivo) o atual executivo da freguesia deu de imediato início a um inquérito junto da empresa construtora desta infraestrutura para perceber o porquê de a obra estar nestas condições", informa ainda a nota.

Não existe ainda previsão para a reabertura do equipamento.