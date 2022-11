Por dia há 110 internamentos no Serviço Nacional de Saúde devido a casos de pneumonia e a doença mata 15 pessoas diariamente. O aumento do escalão de comparticipação das vacinas antipneumocócicas e a extensão da sua gratuitidade a todos os doentes com doenças respiratórias crónicas e a quem tem 65 ou mais anos evitaria milhares de hospitalizações todos os anos e baixaria a mortalidade, que se cifra anualmente acima dos cinco mil óbitos.









