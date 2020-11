Polémico chef Ljubomir encabeça multidão nos protestos da restauração no Porto que geraram confrontos

Ljubomir Stanisic, o famoso e polémico chef de 'Pesadelo na Cozinha' é uma das figuras que se destaca nas imagens do protesto do movimento "a Pão e àgua", de donos de restaurantes, que protestam contra as medidas restritivas do Estado de Emergência e a falta de apoios por parte do Governo ao setor.Também ele dono de espaços de restauração, anunciou no Facebook que iria estar presente do protesto do Porto, assim como no de Lisboa (que se realiza este sábado, às 12h30.Os protestos da tarde desta sexta-feira acabaram por descambar em violência e confrontos com a PSP.