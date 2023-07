População das Caldas da Rainha de luto contra perda do hospital

A cidade de Caldas da Rainha acordou este sábado de luto, com faixas negras nos edifícios municipais e vários estabelecimentos comerciais. Logo pela manhã, cerca de três centenas de pessoas, envergando T-shirts negras, com a frase ‘Eu luto pelo hospital’, concentraram-se junto da estátua da rainha Dona Leonor, em protesto contra o anunciado encerramento dos serviços de urgência médico-cirúrgicos do hospital, na sequência da decisão do ministro da Saúde de construir o Hospital do Oeste no Bombarral.Para a autarquia de Caldas da Rainha, a decisão de Manuel Pizarro "não se refere apenas à construção de um equipamento essencial fora de Caldas da Rainha", uma vez que a atual unidade hospitalar da cidade será reconvertida para prestar outros serviços de saúde ainda por definir mas não manterá as urgências médico-cirúrgicas. "É uma jornada de luto e de luta pelo Hospital de Caldas da Rainha", afirmou Vítor Marques, presidente da câmara, que alerta para os "efeitos económicos e sociais profundamente negativos que se abaterão sobre o concelho". "O Bombarral não tem condições para alojar as infraestruturas à volta do hospital como tem Caldas da Rainha", diz Sobreiro Duarte, um dos manifestantes. "Caldas da Rainha tem um hospital há muitos anos e construiu a economia e a comunidade à volta dele", sublinhou a caldense Catarina Emílio, outra manifestante.