Por que é que algumas pessoas nunca tiveram e nunca terão Covid-19?

o CNRS Noushin Mossadegh Keller, certas predisposições genéticas podem contribuir para limitar o risco de infecção."A produção de uma determinada célula imunitária permite a quem a possui, combater melhor a Covid", explica o médico à Europe1. "Essa célula evita, em alguns casos, a contaminação com o vírus". Já outras pessoas têm "uma mutação no genoma que remove o vírus do sistema imunológico", acrescenta.veio demonstrar que os familiares de pacientes com Covid que não foram infectados tinham um maior número de células T, que são desenvolvidas depois de uma simples constipação ou infeções com outros coronavírus.também concluem que quem pertence ao grupo sanguíneo 0 tem menos probabilidade de contrair o vírus. De acordo com o Instituto Nacional de Saúde e Pesquisa Médica, as publicações científicas têm apontado para uma redução do risco para pessoas do grupo sanguíneo O, mesmo que essa redução permaneça relativa.