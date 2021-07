Pessoas sem sintomas da Covid já foram infetadas por algum tipo de coronavírus, revela estudo

Pessoas infetadas com a Covid-19 e que apresentem sintomas ligeiros da doença já podem ter contraído coronavírus, responsáveis por doenças sazonais que ocorrem na forma de febres e constipações.É o que sugere um estudo divulgado por pesquisadores da Escola de Medicina da Universidade de Stanford.As células anteriormente infetadas por um determinado tipo de coronavírus são mais eficazes a tentar imunizar a infeção da Covid-19 em pessoas que já contactaram com outros coronavírus, do que naquelas que nunca sofreram nenhuma doença associada.As 'células T assassinas' aumentam a imunidade a variantes do coronavírus, de acordo com o estudo publicado online no início de julho na página Science Immunology.A imunidade à Covid-19 está normalmente relacionada com a ação de anticorpos - proteínas que se ligam a um vírus antes que este infete uma célula vulnerável. Mas a resistência de determinadas variantes da Covid permite anular a reação dos anticorpos do organismo humano. Já as 'células T' são fortemente resistentes e capazes de detetar a intrusão de uma célula invasora, multiplicando-se para neutralizar o organismo invasor.O principal responsável pelo estudo e professor de microbiologia e imunologia, Mark Davis, explica que esta é uma das razões pelas quais "muitas pessoas ficam muito doentes ou morrem de Covid-19, enquanto outras não sabem que têm".O autor do estudo refere que as 'células T assassinas' entram em "modo memória".Durante o estudo, a partir da recolha de amostras de sangue de pacientes Covid, os cientistas descobriram que as células de proteção agiam de forma mais rápida naquelas que já tinham sido contaminadas com um determinado coronavírus, do que nas células que eram infetadas pela primeira vez.