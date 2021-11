Porto volta a ter árvore de Natal gigante com 34 metros de altura

O centro do Porto volta a ter, este ano, uma árvore de Natal gigante, depois de, no ano passado, as restrições da pandemia terem levado o município a suspender a instalação para evitar aglomeração de pessoas.

A árvore de Natal será instalada na praça General Humberto Delgado, em frente à Câmara do Porto, terá cerca de 34 metros de altura e 15,5 metros de largura. Ao contrário dos anos pré-pandemia, não será visitável no interior.

As iluminações de Natal serão colocadas na cidade pela Associação dos Comerciantes do Porto, como em anos anteriores, sendo financiadas pelo município, que prevê gastar o mesmo valor que estava contratualizado para 2020, ou seja, 550 mil euros. Está previsto que as luzes serão ligadas no feriado de 1 de dezembro.