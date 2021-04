Portugal com 80 concelhos em risco de confinamento na próxima fase

Há 80 concelhos que podem não avançar para a terceira fase de desconfinamento, prevista para 19 de abril, que inclui a reabertura da restauração, centros comerciais e espetáculos. O Governo já identificou 19 municípios que estão, atualmente, acima do limiar de risco, com mais de 120 novos casos por 100 mil habitantes. Em caso de travão na reabertura, juntam-se depois todos os concelhos limítrofes.Segundo o primeiro-ministro, os especialistas em saúde pública aconselharam que, "se em duas avaliações consecutivas os mesmos concelhos estiverem acima do limiar de risco, nesses concelhos não devem avançar as medidas de desconfinamento".Assim, se a situação não for invertida nestes territórios nos próximos 15 dias, "significa que eles próprios e os concelhos envolventes devem ser objeto de medidas particulares", concretizou António Costa. Outra das garantias deixadas é de que "não será tomada nenhuma medida intercalar".No mapa disponibilizado pelo Executivo, é possível perceber que esse risco está concentrado numa faixa litoral da região Centro bem como no Alentejo e no Algarve. A intenção do Governo é que se assista aqui a um "esforço acrescido" no rastreio, de forma a conter a transmissão.Mas, por agora, para a segunda fase de desconfinamento, o País avança como um todo. A partir da próxima segunda-feira as escolas voltam a receber alunos do segundo e terceiro ciclos e reabrem os centros de dia e equipamentos sociais para pessoas com deficiência.No comércio, as lojas com porta para a rua e menos de 200 metros quadrados abandonam o postigo, podendo receber clientes no interior, sempre com uma lotação limitada. Outro dos regressos é o das esplanadas, onde poderão sentar-se quatro pessoas por mesa. Costa insistiu que, mesmo ao ar livre, é necessário "manter todas as cautelas": a máscara deve ser posta quando não estiver a comer ou a beber.O número de novos casos, de 9 a 31 de março, foi de 62,4 por cada 100 mil habitantes. Trata-se de uma redução do indicador para cerca de metade.António Costa elogiou o esforço de todos os cidadãos, já que Portugal chegou a figurar entre entre os piores do Mundo. Agora, a nível europeu, "só a Islândia tem melhores resultados do que os de Portugal", reforçou.Portugal iniciou esta quinta-feira o 14º estado de emergência, que se estende até 15 de abril. Tanto o Governo como o Presidente da República já admitiram manter o estado de exceção até maio, cobrindo todo o desconfinamento.A circulação entre concelhos passará a ser permitida depois da Páscoa, "seja à semana, seja ao fim de semana". A medida está em vigor até segunda, para evitar deslocações em época festiva.O índice de transmissibilidade, o chamado R(t), é o indicador que mais preocupa o Governo. "Encaminha-se para uma zona amarela", explicou Costa. Neste momento, está ainda abaixo de um.O primeiro-ministro admitiu que não está ainda a ser preparado qualquer plano para o funcionamento do País após 3 de maio. "Concentremo-nos em cumprir o programa que está definido",disse.O primeiro-ministro voltou esta quinta-feira a apelar à contenção dos portugueses nesta época festiva. "O tradicional almoço de Páscoa deve mesmo ser evitado", afirmou. António Costa reforçou que devem ser evitados todos os convívios para lá do agregado familiar, para "evitar que esta possa ser uma Páscoa infeliz". O chefe do Governo elogiou o empenho dos portugueses nestes últimos meses de confinamento mas lembrou que "é essencial mantermos o esforço e não aliviar".Os súper e hipermercados voltam a vender, sem restrições, roupa ou brinquedos a partir de segunda-feira. Até agora, estava limitado o acesso dos clientes a estes produtos.O Conselho de Ministros aprovou um diploma que prevê a possibilidade de serem realizados "eventos teste-piloto", no setor da cultura, com a realização de testes de diagnóstico.O primeiro-ministro confirmou esta quinta-feira que os estádios de futebol continuarão sem adeptos e não haverá público no MotoGP e no Grande Prémio de Portugal de Fórmula 1, a serem realizados em Portimão, em maio.António Costa justifica a decisão por serem eventos com público, o que representa um risco acrescido à transmissão da Covid-19. "Não há eventos com público porque eventos com público são um risco acrescido de juntar pessoas e, juntando pessoas, há risco acrescido de transmissão da doença [Covid-19]. Isso tem de ser evitado e vamos continuar a evitar", declarou António Costa.