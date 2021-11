Portugal com subida na incidência, transmissibilidade e gravidade de casos de Covid. Mortalidade a crescer

Portugal registou um aumento de todos os indicadores que compõe as 'linhas vermelhas' da pandemia, estando já, em três casos (índice de transmissibilidade da Covid-19, proporção de testes positivos, e incidência em pessoas com mais de 65 anos, os casos considerados graves) no 'laranja', segundo o mais recente relatório da DGS/INSA, emitido esta sexta-feiraA incidência de novos casos de infeção (a 14 dias, por cada 100 mil habitantes, está no 'amarelo' nos 203. O índice de transmissibilidade R(t) subiu na última semana para 1,17 e a proporção de testes positivos está no 'laranja com 4,3. Também a incidência em pessoas com mais de 65 anos, casos de infeção considerados graves, disparou de 103 casos por cada 100 mil habitantes para 145.De realçar também um aumento na mortalidade (que passou de 'verde' a 'amarelo') no relatório da DGS/INSA: estava nas 8 mortes (a 14 dias, por cada 100 mil habitantes) e passou para 11,1.Assim, nos critérios transmissibilidade e gravidade, Portugal apresenta níveis elevados e no critério de impacto apresenta um nível moderado."A análise dos diferentes indicadores revela uma atividade epidémica de SARS-CoV-2 de intensidade moderada, com tendência crescente a nível nacional. A pressão nos serviços de saúde e o impacto na mortalidade são moderados, mas com tendência crescente. O agravamento da situação epidemiológica na Europa e o aumento da intensidade epidémica em Portugal deverá condicionar um aumento do nível de alerta do sistema de saúde para aumentos de procura de cuidados de saúde no próximo mês e reforço da capacidade de isolamento e rastreamento", alerta a DGS no relatório.