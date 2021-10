Portugal apresenta uma atividade epidemiológica da Covid-19, nos últimos 14 dias, que se mostra "de intensidade reduzida com tendência crescente a nível nacional", segundo o relatório das 'Linhas Vermelhas' da DGS/INSA, emitido esta sexta-feira.A análise da pandemia em Portugal alerta que esta tendência de crescimento e início de fase de crescimento nos internamentos em Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) pode significar uma maior "pressão nos serviços de saúde" e impacto na mortalidade."A avaliação na próxima semana servirá para confirmar a possível inversão de tendência e início de fase de crescimento com impacto na pressão nos serviços de saúde", destaca o documento.O número de novos casos de infeção por Covid-19, por 100 mil habitantes, acumulado nos últimos 14 dias, foi de 98 casos, manifestando a tendência crescente. Nos maiores de 65 anos o número de novos casos por 100 mil habitantes foi de 75 casos, também em aumento.O índice de transmissibilidade R(t) apresenta valor igual ou superior a um, estando a nível nacional nos 1,08. O Alentejo é a região de exceção, que apresenta uma tendência estável (R(t) de 0,98).Os internamentos em UCI já revelaram um aumento nos últimos 14 dias, com 24% do valor crítico de 255 camas ocupadas atingido.A variante Delta (B.1.617.2) continua a ser a dominante em Portugal, correspondendo a 100% dos novos casos de infeção dos últimos 14 dias.