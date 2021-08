Relatório alerta para aumento de casos de Covid-19 em idosos e pressão nos hospitais nas próximas semanas

O relatório Linhas Vermelhas divulgado pela DGS e pelo Instituto Ricardo Jorge revelou esta sexta-feira que o número de novos casos mantem-se estável, sem sofrer crescimento, exceto no Algarve que tem registado uma incidência crescente acima do limiar dos 480 casos em 14 dias por 100 mil habitantes.



Segundo o relatório tem crescido a pressão nos cuidados de saúde. A mortalidade por Covid-19 encontra-se acima do valor de referência sendo que "a manter-se este quadro, a atividade epidémica na população idosa" e a pressão nos serviços de saúde poderão aumentar nas próximas semanas.







O índice de transmissibilidade apresenta valor ligeiramente inferior a 1, o que significa uma tendência estável e decrescente da incidência de infeções a nível nacional. Nas regiões Norte, Centro e Alentejo o R(t) é igual ou superior a 1, o que corresponde a uma tendência de incidência constante a crescente nestas regiões.



O número de novos casos de Covid-19 na faixa etário dos 65 ou mais anos está com tendência estável a crescente a nível nacional.O número de novos doentes Covid nos Cuidados Intensivos no continente cresceu, correspondendo a 59% (na semana anterior foi de 55%) do valor crítico definido de 255 camas ocupadas.A mortalidade específica por Covid-19 está estável. ·