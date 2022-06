Portugal disponível para acolher 350 migrantes sob novo mecanismo de solidariedade da União Europeia

Uma "ampla maioria" dos ministros dos Assuntos Internos da União Europeia, reunidos esta sexta-feira no Luxemburgo, concordaram com um "mecanismo de solidariedade voluntário" para com os países do Mediterrâneo, no âmbito do qual Portugal se disponibilizou para acolher 350 migrantes.

No final da reunião, o ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, saudou o facto de "uma ampla maioria" dos Estados-membros ter apoiado a proposta de declaração de solidariedade apresentada pela atual presidência francesa do Conselho da UE, sublinhando o apoio voluntário que passa assim a ser prestado aos "países da linha da frente", do Mediterrâneo, que mais migrantes recebem, como Itália, Grécia e Malta, que há muito pedem um maior esforço solidário por parte dos outros países da UE na realocação de migrantes.

O ministro destacou também o facto de este mecanismo conter, por outro lado, um princípio de responsabilidade, prevendo que os Estados-membros que não acolham migrantes "se comprometem em financiar esse esforço" de realocação.