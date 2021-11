Portugal já administrou um milhão de doses de reforço da vacina Covid

Portugal já administrou um milhão de doses de reforço da vacina contra a covid-19, assim como cerca de 1,8 milhões de vacinas contra a gripe, adiantou esta sexta-feira a Direção-Geral da Saúde (DGS), que antecipa uma aceleração na vacinação.

"No dia de ontem [quinta-feira], 25 de novembro, foi possível administrar mais de 110.000 vacinas no país, das quais cerca de 60.000 doses de reforço da vacina contra a covid-19 e mais de 50.800 vacinas contra a contra a gripe (4.177 em farmácias)", lê-se no comunicado da DGS.

A nota acrescenta que "em virtude do aumento do número de elegíveis para a dose de reforço da vacina contra a covid-19, que ronda agora 1,8 milhões de pessoas com 65 ou mais anos, haverá uma intensificação do ritmo de vacinação nos próximos dias".

A DGS, que reforça o apelo à vacinação quer contra a gripe, quer contra a covid-19, recorda que este fim-de-semana, de 27 e 28 de novembro, os centros de vacinação do país vão estar abertos "para vacinar pessoas convocadas através de agendamento central e local, na sua capacidade máxima".

"Os centros de vacinação estão a trabalhar para que o processo seja fluído e célere, mesmo com grande afluência, apelando à melhor compreensão dos utentes face a eventuais constrangimentos pontuais que possam ocorrer", lê-se no comunicado.

A vacinação contra a covid-19 evitou em menos de um ano a morte de quase meio milhão de pessoas com 60 ou mais anos em 32 países europeus, incluindo Portugal, estima um estudo da Organização Mundial de Saúde (OMS), divulgado na quinta-feira.

A Comissão Europeia anunciou esta sexta-feira que o terceiro contrato celebrado com o consórcio Pfizer/BioNTech inclui doses suficientes de vacinas anti-covid para reforçar a vacinação e também para a imunização de crianças entre os 05 e os 11 anos.

A imunização de crianças em Portugal a partir dos 05 anos está dependente do parecer favorável da comissão técnica de vacinação.

A covid-19 provocou pelo menos 5.180.276 mortes em todo o mundo, entre mais de 259,46 milhões infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

Em Portugal, desde março de 2020, morreram 18.393 pessoas e foram contabilizados 1.136.446 casos de infeção, segundo dados da Direção-Geral da Saúde.

A doença é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China.

Uma nova variante, a Omicron, foi recentemente detetada na África do Sul e, segundo a OMS, o "elevado número de mutações" pode implicar maior infecciosidade.