Foi no dia 14 de março de 1945, que um tenente-coronel assinou a ordem de serviço nº7 do Secretariado da Aeronáutica Civil que criava a Secção de Transportes Aéreos. Nascia a TAP pela mão de Humberto Delgado. Mas o primeiro voo da companhia portuguesa só se concretizou no dia 19 de setembro de 1946, quando um avião Dakota DC-3, com a matrícula CS-TDF, levantou voo de Lisboa em direção a Madrid. Após 1h50m ...