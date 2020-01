Portugal quer atrair mais turistas gay

A campanha ‘Proudly Portugal’ foi esta sexta-feira oficialmente lançada em Lisboa, com o objetivo de atrair a Portugal mais visitantes da comunidade LGBTI. Promovida pela Variações - Associação de Comércio e Turismo LGBTI de Portugal, a campanha é apoiada financeiramente pelo Turismo de Portugal e pelo Governo, através da Secretaria de Estado do Turismo. Os vídeos e fotos promocionais estão já disponíveis na internet e vão ser publicitados em órgãos de comunicação social nacionais e internacionais."A ideia é promover Portugal não só como destino turístico, mas também como sítio onde se possa viver e investir", afirmou aoCarlos Ruivo, presidente da Variações, revelando que "esta campanha vai custar 100 mil euros, incluindo a criação e a divulgação".O Governo faz questão de dar o seu apoio. "O Governo apoia o turismo sustentável a crescer em todo o território, todo o ano e com uma oferta elástica para ter Portugal disponível para vários públicos, inclusive a comunidade LGBTI, que está a crescer e tem um poder de compra elevado", afirmou esta sexta-feira a secretária de Estado do Turismo, Rita Marques, sem precisar qual o valor da comparticipação do Executivo.As imagens da campanha mostram casais homossexuais em locais icónicos como a Praça do Comércio, em Lisboa, ou outros menos conhecidos, como o mercado de Loulé. Carlos Ruivo nota que, em Portugal, as mentalidades já "avançaram muito", mas "o caminho ainda é longo". "Se estamos à vontade em Lisboa e no Porto, noutras zonas do Interior do País é mais complicado para as pessoas LGBTI", afirmou o dirigente, lembrando que, "em 27 países, as pessoas ainda são condenadas à morte devido à sua homossexualidade".No ano passado terá havido 27 milhões de turistas a visitar Portugal. "Em 2018 tivemos 23 milhões de visitantes e, em 2019, até outubro, foram 25 milhões", revelou esta sexta-feira a secretária de Estado do Turismo, Rita Marques, estimando que o número de visitantes tenha aumentado 4 milhões, em 2019. O INE revela os números em março. "Esperamos um aumento de 7%. Já não chega aos dois dígitos, mas é um crescimento expressivo e sustentado."Estima-se que o número de turistas da comunidade LGBTI a visitar Portugal represente 6 por cento do total de visitantes. É pelo menos esta a ordem de grandeza estimada, em relação ao total da população. "No contexto mundial, a comunidade LGBTI pode significar entre cinco a seis por cento do total da população, é esta a ordem de grandeza habitualmente referida", explicou aoa secretária de Estado do Turismo, Rita Marques, frisando que o Governo vai continuar a dar apoio.casais homossexuais casaram em Portugal até ao final do ano passado, uma década depois da lei que legalizou o casamento entre pessoas do mesmo sexo. No mesmo período foram registados 561 divórcios, segundo dados do Ministério da Justiça.LGBTI é a sigla de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Transgéneros (identidade oposta ao do sexo aquando do nascimento) e Intersexos (desenvolve, naturalmente, os dois sexos).Ser homossexual é crime punido por lei em mais de 70 países. Em alguns, com pena de morte.