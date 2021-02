Adiminuição de infeções nos últimos dias permitiu a Portugal baixar a taxa de incidência por 100 mil habitantes e deixar o topo da lista mundial. Os últimos dados do Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças, publicados esta quinta-feira, colocam Portugal em 12º lugar na incidência de casos a 14 dias, com 589,9 por 100 mil. Na semana passada, Portugal era o país do mundo com a maior incidência: 1212,19. Agora, é Montenegro quem lidera a lista, seguido da República Checa. Dos países com maior incidência que Portugal, vários são micro estados (Turcos e Caicos, São Marino, Mónaco, Andorra, Seychelles e Santa Lúcia).









No que respeita à incidência de óbitos, como em todo o mundo se têm registado menos mortes associadas à Covid-19, Portugal mantém-se no topo: está em segundo, com 257,8 mortos por 100 mil habitantes, apenas atrás de Gibraltar. No entanto, face aos dados da semana passada, a taxa de incidência baixou – era de 352 por 100 mil.

Na quarta-feira, Portugal registou 1944 novas infeções, 105 óbitos e 4401 pessoas foram dadas como recuperadas. O número de casos ativos (89 613) é o mais baixo desde 6 de janeiro. Há também menos internados nas unidades hospitalares: 3819 (desde 10 de janeiro que não baixava das 4 mil), das quais 688 em Cuidados Intensivos.