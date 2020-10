Portugal soma o maior número de novos casos de Covid-19 nos últimos sete dias desde o início da pandemia

Portugal registou o maior número de novos casos de infeção pelo novo coronavírus nos últimos sete dias (16.247), com um aumento de 165% em relação a 7 de outubro, segundo o Instituto Nacional de Estatística (INE).

Os dados constam da publicação "COVID-19: uma leitura do contexto demográfico e da expressão territorial da pandemia" do INE e mostram que os 16.247 novos casos de infeção detetados nos últimos sete dias são o maior número alcançado até ao momento e correspondem a 15,8 novos casos por 10 mil habitantes.

Na quarta-feira, Portugal tinha registado um total de 106 casos confirmados por cada 10 mil habitantes, o que representa um aumento de 33% em relação ao acumulado em 7 de outubro, data de referência do destaque anterior do INE.

Com base nos dados divulgados diariamente sobre a pandemia o INE fez uma leitura da evolução dos novos casos de infeção com SARS-CoV-2, o coronavírus que provoca a doença covid-19, desde o início de março até ao presente, concluindo que houve um "aumento exponencial de novos casos de covid-19, no acumulado de sete dias em 2 de abril com 5.618", correspondentes a 5,5 novos casos por 10 mil habitantes, mas que esse aumento foi ultrapassado no dia 04 deste mês.

Entre 02 de abril e o final de agosto, o número de novos casos situou-se abaixo ou a rondar os 2.500 em sete dias e posteriormente registou-se uma aceleração, com valores acima dos quatro mil novos casos desde 13 de setembro e acima dos cinco mil novos casos desde 28 de setembro.

O número de novos casos acumulados em sete dias e registados em 2 de abril foi ultrapassado pela primeira vez em 4 de outubro (5.856, correspondentes a 5,7 novos casos por 10 mil habitantes).

Recentemente, registou-se outra vez um aumento exponencial de novos casos de infeção numa semana, com valores acima dos 10 mil a partir de 14 de outubro, registando-se na quarta-feira o valor mais elevado até ao momento: 16.247 novos casos em sete dias o que dá 15,8 novos casos por 10 mil habitantes.

Em 18 de outubro, data da última atualização de dados do INE sobre os municípios, existiam no país 98,9 casos confirmados de infeção por 10 mil habitantes e em 34 destes, o número de novos casos foi superior à média nacional em 34 municípios.

Segundo o INE "a expressão da pandemia continua a ser caracterizada por uma elevada heterogeneidade territorial"

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 1,1 milhões de mortos e mais de 41,3 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 2.245 pessoas dos 109.541 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.