"Médicos pela verdade e cidadania".

Dezenas de portugueses estão, este sábado, a participar numa manifestação contra o uso de máscaras, no Rossio, em Lisboa.O evento foi organizado pelo movimentoDurante a tarde, cerca de mil pessoas manifestaram o descontentamento com as novas medidas implementadas pelo Governo para combater a Covid-19.Os manifestantes, que não usaram máscara durante o evento nem manteram a distância física, exigem que o uso deste equipamento de proteção individual seja facultativo.