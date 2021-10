Portugueses melhoraram alimentação e atividade física durante a pandemia, diz estudo

Um estudo desenvolvido pela DGS em parceria com o Instituto de Saúde Ambiental da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa revela que os hábitos alimentares e de atividade física dos portugueses se alteraram para melhor nos primeiros 12 meses da pandemia.



O estudo foi realizado em dois momentos, entre abril e maio de 2020 e no período homólogo de 2021 e concluiu que as pessoas passaram na recorrer mais ao take-away e a consumir mais doces, mas também ingeriram mais água, hortícolas e fruta.





36,8% das pessoas inquiridas reportaram ter mudado os seus hábitos alimentares durante a pandemia e destas 58,2% têm a perceção de que conseguiram alterar a alimentação para melhor.

De acordo com o estudo este sábado divulgado, as alterações positivas na alimentação dos portugueses relacionam-se com a "possibilidade de se realizarem mais refeições em casa ou com o número de refeições cozinhadas". Por sua vez, as mudanças menos positivas "podem relacionar-se com variações no apetite motivadas por razões emocionais".

Os resultados do inquérito permitiram ainda perceber que os portugueses tiveram tendência a melhorar os níveis de atividade física da população. Ainda assim, o tempo sedentário de sete ou mais horas por dia também registou um aumento.