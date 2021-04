Emagrecer: Perca o peso ganho no confinamento

O confinamento alterou o estilo de vida dos portugueses: três em cada dez em idade adulta admitem ter aumentado o seu peso durante período. Sair de casa ficou reduzido ao essencial e até as idas ao supermercado foram racionadas. Por essa razão, os portugueses passaram a comprar mais produtos de durabilidade longa, em vez de alimentos frescos, normalmente mais saudáveis e menos calóricos. Aliado a isso, quatro em cada dez portugueses assumem ainda ter aumentado as quantidades de alimentos consumidas. Ainda assim, perder peso não tem de ser uma tarefa dolorosa ou complicada. O segredo está em “controlar o apetite, que é o impulso emocional da fome”, garante a nutricionista, Ana Lúcia Silva.





O emagrecimento pode passar por alterar alguns hábitos alimentares: carnes, peixes magros e laticínios desnatados são boas fontes proteicas e, portanto, devem fazer parte da maioria das refeições. “O consumo de alimentos proteicos está associado ao aumento da saciedade e, por isso, ao final do dia come-se menos vezes”, afirma. Além disso, consumir quantidades generosas de legumes, frutas (com casca) e cereais (não refinados), ricos em fibras dietéticas pode também ser outra boa estratégia para quem pretende perder peso. Para se perceber bem a importância de aumentar a ingestão de tipo de alimentos, Ana Lúcia Silva salienta que, “por serem resistentes à digestão e absorção no intestino, as fibras contribuem para uma diminuição da ingestão e absorção de energia”. Desta forma, pessoas que tenham um padrão alimentar rico em fibras, têm maior facilidade em manter o peso ideal.