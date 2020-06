Praças de touros, termas e spas podem reabrir a partir de 1 de julho

É mais um passo no processo de desconfinamento, que arrancou a 30 de abril. De acordo com o comunicado do Conselho de Ministros desta quinta-feira, a partir do próximo dia 01 de julho "deixam de estar encerradas as praças e instalações tauromáquicas, as termas e os spa’s".

O comunicado do Conselho de Ministros, que impôs o dever de recolhimento cívico em 19 freguesias da Área Metropolitana de Lisboa, esclarece que "não são consideradas concentrações de pessoas para efeitos de aplicação deste regime os eventos de natureza cultural desde que cumpram determinadas regras".



Assim, e de acordo com o último decreto do Estado de Calamidade, mantêm-se encerradas atividades como salões de festa, pavilhões ou recintos desportivos fechados, bem como estabelecimentos de diversão noturna, que incluem bares e discotecas, a não ser que estejam integrados "em estabelecimentos turísticos e de alojamento local, para prestação de serviço exclusiva para os respetivos hóspedes".



No Conselho de Ministros da semana passada, o secretário de Estado da presidência do Conselho de Ministros, André Moz Caldas, tinha referido, a propósito de uma manifestação de empresários e trabalhadores dos espaços de diversão noturna, que o encerramento destes estabelecimentos seria revisto no encontro desta semana, o que acabou por não acontecer.