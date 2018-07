Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Praias de Albufeira interditas devido a água escura e com mau cheiro

Turistas alertados para possível contaminação com origem em conduta que escoa águas pluviais.

14:31

Duas praias estão interditas a banhos devido ao desaguamento de água de cor escura e com mau odor, este domingo de manhã, em Albufeira.



Segundo o que o CM conseguiu apurar, a capitania de Portimão ordenou a interdição a banhos nas praias do INATEL e dos Alemães, como forma de prevenção, depois de receber queixas de alguns cidadãos.



O caso terá origem numa conduta de águas pluviais, que terão arrastado detritos e trouxeram o mau cheiro e sujidade ao mar junto às praias. Este canal atravessa a cidade e já não é a primeira vez que acontece um caso semelhante.



Os nadadores-salvadores estão a alertar as poucas pessoas que se encontram no areal para esta situação, apesar de ser visível a cor diferente na maré.



Esta situação já é recorrente. As análises à água ainda não foram reveladas.