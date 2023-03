Precisa de passar a Ponte 25 de Abril amanhã? Vai haver cortes no trânsito

A Ponte 25 de Abril vai estar fechada ao trânsito na manhã deste domingo devido à realização da 32º Edição da Meia Maratona de Lisboa. O anúncio foi feito pela LusoPonte.

"Informamos todos os nossos estimados clientes que no próximo domingo, dia 12 de Março, a Ponte 25 de Abril estará encerrada ao trânsito a partir das 08h50, prevendo-se a sua reabertura para as 13h00, de modo a permitir a realização da 32ª Meia e Mini Maratonas de Lisboa", pode ler-se no comunicado.



São esperados cerca de 30 mil atletas, portugueses e de outras nacionalidades, na prova. No contexto nacional, destaca-se a participação de Dulce Félix. De realçar que aquele que se consagrar o vencedor ganhará também um prémio de 50 mil euros.