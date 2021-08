A falta de água no rio Tejo leva os autarcas da região do Médio Tejo a classificarem a situação de “desespero”. Por sua vez, o governo espanhol acusa a Iberdrola de comportamento “escandaloso” por ter esvaziado várias barragens, duas delas no rio Tejo, para a produção de eletricidade num momento em que os preços dispararam.