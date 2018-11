Preços dos combustíveis vão cair na próxima semana.

15:56

A descida acentuada dos preços do petróleo e dos seus derivados ao longo desta semana, conjugada com a subida do euro face ao dólar, vai representar boas notícias para as famílias portuguesas, que vão sentir uma descida dos preços dos combustíveis a partir de segunda-feira, 12 de novembro, tal como avança o Jornal de Negócios.