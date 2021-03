Presidente da República promulga renovação do Estado de Emergência

"Na sequência da votação amplamente favorável da Assembleia da República esta tarde, o Presidente da República assinou o Decreto que renova o Estado de Emergência até 15 de abril", lê-se na nota publicada no site da Presidência.







O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, já promulgou a renovação do Estado de Emergência até 15 de abril, após a autorização do Parlamento, com votos a favor de PS, PSD, CDS-PP e PAN e a abstenção do BE.