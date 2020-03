O antigo enfermeiro do Estrela da Amadora e amigo de Jorge Jesus, Mário Veríssimo, morreu infetado por coronavírus no Hospital de Santa Maria, em Lisboa. A DGS confirmou esta segunda-feira que a Covid-19 já matou uma pessoa.



Este homem, de 80 anos, estava internado na unidade de Medicina 1B com problemas pulmonares.

