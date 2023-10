Falou sobre sexo com as duas estudantes, de 14 anos, perguntando-lhes se já tinham mantido relações sexuais e se já tinham feito “um br… [sexo oral]”. O professor de Educação Moral foi alvo de um processo disciplinar, que terminou com uma repreensão escrita, por importunar as duas alunas do 9.º ano de uma escola do concelho da Trofa.









